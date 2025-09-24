Aż 73 proc. badanych popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Najnowsze dane Waterdrop

Od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, którego zadaniem będzie zachęcenie konsumentów do oddawania pustych opakowań i tym samym zwiększenie poziomu ich ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dodatkowa opłata doliczana będzie do butelek plastikowych i puszek (0,50 zł) oraz szklanych butelek (1 zł). Kaucja możliwa będzie do odzyskania przy zwrocie pustych opakowań w wybranych sklepach. System kaucyjny ma na celu ograniczenie odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu, a jednocześnie sprzyja kształtowaniu odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Z tymi wartościami utożsamia się Waterdrop, która wspiera ideę redukcji plastiku i zrównoważonego stylu życia. Marka po raz kolejny sprawdził opinie Polaków na temat wprowadzanych rozwiązań.

Obecnie 73 proc. ankietowanych popiera wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na butelki i puszki – wskazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez markę Waterdrop. Z kolei 20 proc. badanych jest przeciwna wprowadzanym zmianom, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat.

Ponad ¾ badanych zamierza częściej korzystać z wielorazowych butelek

Wyniki najnowszego badania Waterdrop wskazują, że 77 proc. uczestników planuje w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego częściej korzystać z butelek wielorazowych (51 proc. – zdecydowanie tak, 26 proc. – raczej tak). Dodatkowo zapytano uczestników badania także o to, czy ze względu na wprowadzenie systemu kaucyjnego planują jakieś zmiany swoich zwyczajów. 60 proc. respondentów wskazuje regularne oddawanie opakowań zwrotnych, by odzyskać kaucję, a 44 proc. deklaruje, że zacznie używać butelek wielokrotnego użytku, zamiast kupować produkty w tych jednorazowych. Z kolei 29 proc. planuje kupować mniej napojów w jednorazowych opakowaniach, a 22 proc. będzie korzystać z dzbanka filtrującego wodę, zamiast kupować wodę butelkowaną.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego to krok w stronę bardziej odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i ograniczenia odpadów, co współgra z wartościami Waterdrop promującymi redukcję plastiku i świadome wybory konsumenckie. Marka od lat zachęca do korzystania z wielorazowych butelek, które – obok kostek nawadniających i innych akcesoriów – znalazły się również w tegorocznym kalendarzu adwentowym, dostępnym w przedsprzedaży.